Les nouveaux épisodes de la série « The Problem with Jon Stewart » sont maintenant disponibles sur Apple TV+.

La série revient avec de nouveaux épisodes sur Apple TV+, mais cette fois-ci elle adopte un nouveau format hebdomadaire. Selon le communiqué de presse d’Apple, les nouveaux épisodes se concentreront sur des questions telles que « la bourse, le changement climatique, comment parvenir à l’égalité raciale et les médias grand public contre le sensationnalisme ». Si vous n’avez pas vu les épisodes précédents, ils sont également disponibles en streaming sur la plateforme.

« Stewart dirige avec compassion et humour alors qu’il plonge profondément dans certains des problèmes les plus profondément enracinés de notre époque. « Le problème avec Jon Stewart » explore des sujets complexes à travers les diverses perspectives des parties prenantes, des experts et des individus confrontés à ces défis.

Dans les prochains épisodes, Stewart et son équipe discuteront de la navigation boursière, du changement climatique, de la manière d’atteindre l’égalité raciale et des médias grand public par rapport au sensationnalisme. Le podcast hebdomadaire qui l’accompagne élargira davantage la conversation de chaque épisode de la série. »

La série « Problem with Jon Stewart » est animée et produite par Stewart via Busboy Productions. La série est produite par la showrunner Brinda Adhikari, ainsi que le manager de longue date de Stewart, James Dixon, et Richard Plepler via son Eden Productions, qui a un accord de production mondial exclusif avec Apple. Chris McShane est le co-producteur exécutif, Lorrie Baranek est la productrice superviseure et Chelsea Devantez est la scénariste principale.