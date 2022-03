Un YouTuber a réussi à réduire la taille d’un Mac mini M1 de 78% et a également ajouté la technologie MagSafe dans un projet de bricolage.

Lorsqu’Apple a présenté le ‌Mac mini‌ M1 en novembre 2020, il a conservé le même design unibody que l’entreprise utilise depuis 2010. Les démontages ultérieurs de la machine ont cependant révélé que le ‌Mac mini‌ M1 contient une grande quantité d’espace inoccupé.

Cet espace vide excessif à l’intérieur de la machine est dû au fait que le design unibody a été conçu pour les processeurs et le matériel Intel, utilisés par Apple depuis douze ans. La nouvelle machine, d’autre part, utilise des composants modernes comme la puce ‌M1‌ et son système de mémoire unifié, qui sont extrêmement petits et thermiquement efficaces, convenant à des appareils beaucoup plus fins comme un MacBook Air.

Pour cette raison, le YouTuber Quinn Nelson a réduit autant que possible la taille du Mac mini‌ M1 en déplaçant le matériel interne et en concevant un nouveau boîtier.

Étant donné que la majeure partie de l’espace interne du ‌Mac mini‌ est occupée par une alimentation de 150 W, Nelson l’a remplacée par une alimentation externe Microsoft Surface de 65 W avec un connecteur ‌MagSafe‌ 2 qui se branche sur un régulateur de tension CC qui conduit à la carte logique du ‌Mac mini‌.

Nelson a ensuite créé un nouveau boîtier nettement plus petit en utilisant l’impression 3D en résine, adoptant le design distinctif de « râpe à fromage » du Mac Pro 2019. Nelson a déplacé les composants dans le nouveau boîtier et retiré le ventilateur du « Mac mini ». Bien que la carte mère du ‌Mac mini‌ se trouve dans un boîtier sans ventilateur beaucoup plus petit, il n’a remarqué aucun changement de performances.

Cette année, Apple devrait lancer un nouveau modèle de Mac mini avec un design qui conservera un facteur de forme similaire à celui actuel, mais avec une taille globale réduite. À l’intérieur, nous trouverons les nouvelles puces M1 Pro et Max déjà présentes dans le nouveau Macbook Pro.