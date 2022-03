Une adaptation du film de science-fiction classique de 1927 Metropolis arrivera sur Apple TV+, avec une série qui revisitera l’histoire de ce titre.

La série est écrite et réalisée par Sam Esmail, connu pour avoir produit des titres tels que « Mr. Robot » et « Gaslit ». Esmail servira également de showrunner et de producteur exécutif aux côtés de Chad Hamilton, dans le cadre d’un accord de contenu signé avec UCP.

Comme le rapporte Deadline, l’adaptation a été initialement développée entre l’USP et Anonymous Content avec Esmail à bord dès 2016. En 2021, Esmail a déclaré qu’il travaillait sur un script pilote révisé.

« Metropolis », réalisé à l’origine par Fritz Lang et écrit par Thea von Harbou, est basé sur le roman du même nom écrit par Harbou elle-même. Le film muet, réalisé en Allemagne en 1927, était considéré comme un titre pionnier, à tel point qu’il devint une icône dans les années suivantes, comme en témoignent par exemple les références au clip de Queen dans la chanson « Radio Ga Ga ».

Bien que le film ait été initialement écourté et ait subi de nombreuses coupures, il est considéré comme l’un des premiers longs métrages de science-fiction de l’histoire du cinéma et comme l’un des films les plus influents au monde, à tel point qu’il a été enregistré en le Registre de la mémoire mondiale de l’UNESCO.

Le film suit l’histoire de Freder, le fils d’un homme puissant dans une grande ville caractérisée par une division de classe géante où les travailleurs font tout fonctionner pour le confort de l’élite. Freder rencontre l’ouvrière Maria, et les deux essaient de réunir les ouvriers avec le propriétaire de la ville, le père de Freder.

Pour le moment, nous ne savons pas quand la série sera disponible sur TV+.