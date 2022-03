Apple maintient sa part de marché en Europe, avec Samsung en première place et Realme rejoint dans le top cinq pour la première fois.

Apple détient 23% du marché européen des smartphones tout au long de 2021, selon de nouvelles données de Strategy Analytics. L’iPhone a connu une croissance de 11% d’une année sur l’autre, permettant à l’entreprise d’avoir une part de marché stable par rapport à 2020 et de se positionner à la deuxième place.

Samsung a maintenu sa première position avec 29% du marché, bien qu’elle soit la seule entreprise du top cinq à perdre des parts de marché (-1%). Xiaomi se classe troisième avec une part de marché de 20% et une croissance de 33% d’une année sur l’autre. Oppo est quatrième avec 5% de part de marché et +77%. Le producteur indien Realme est entré dans le top cinq pour la première fois avec une croissance stupéfiante de 548% et une part de 3%.

L’ensemble du marché des smartphones en Europe a augmenté de 3% d’une année sur l’autre en 2021.