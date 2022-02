Une femme du Maryland a retrouvé son iPhone 10 ans après l’avoir perdu. Où ça ? Dans les tuyaux des toilettes à sa maison.

Des bruits étranges provenant des tuyaux de la salle de bain ont incité Becki Beckmann à faire quelques vérifications pour découvrir que son iPhone était coincé à l’intérieur, causant également des problèmes dans les toilettes.

De plus, Becki a déclaré qu’elle ne se rappelait plus ce qui s’était passé à l’époque, puisque le soir d’Halloween en 2012, son iPhone semblait tout simplement avoir disparu : « C’était un mystère, mais mon iPhone n’était plus là. Je me souviens juste que quelques jours plus tard, j’ai acheté un nouveau téléphone. »

Au bout de 10 ans, Becki et son mari ont commencé à entendre des bruits lorsqu’ils tiraient la chasse d’eau : « Au début, nous avons pensé que les toilettes étaient tout simplement vieilles, mais ensuite nous avons découvert le mystère ». Le mari a en effet utilisé une ventouse et l’iPhone 4s est sorti des toilettes.

Le téléphone a subi plusieurs dommages après tant d’années dans les tuyaux, mais étonnamment, la vitre avant est intacte. Bien entendu, l’iPhone est aujourd’hui hors d’usage.