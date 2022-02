Apple a publié la première bande-annonce officielle de « WeCrashed », une série dramatique mettant en vedette Jared Leto et Anne Hathaway.

La série, qui arrivera sur Apple TV+ le vendredi 18 mars 2022, raconte l’histoire de WeWork, l’ambitieuse entreprise de coworking « pleine de cupidité » qui a rapidement grandi puis s’est complètement effondrée.

WeWork a été un sujet très brûlant dans la communauté des startups aux États-Unis, car cette entreprise était évaluée à près de 50 milliards de dollars à un moment donné. Par la suite, l’entreprise a ensuite subi un ralentissement dramatique en raison d’une mauvaise gestion et d’une prétendue auto-négociation par son co-fondateur et ancien PDG Adam Neumann. Au moment de soumettre un prospectus pour la première offre publique, de graves pertes ont été découvertes, en partie liées au comportement erratique de Neumann.

« WeCrashed » a été créé par Lee Eisenberg (nominé au Spirit Award pour « Little America » ​​et « Good Boys ») et Drew Crevello (« The Long Dark »), et sera réalisé par John Requa et Glenn Ficarra (« This is Nous « , » Crazy Stupid Love « ). Les deux acteurs principaux seront Anne Hathaway et Jared Leto, tous deux également producteurs exécutifs de la série.