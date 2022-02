Un nouveau rapport réitère que le casque VR d’Apple sera équipé d’un écran Micro LED, mais indique également qu’il sera livré avec la puce M1 et iOS.

De ET News :

« L’industrie des composants s’attend à ce qu’Apple lance un appareil de réalité virtuelle (VR) pour le marché du métaverse dès cette année. L’appareil Apple VR sera équipé d’un écran OLED (Micro Organic Light Emitting Diode). Apple a collaboré avec TSMC sur le développement de ce type d’écran OLED. Les écrans Micro OLED ne nécessitent pas de filtres de couleur car les OLED se déposent directement sur la plaquette de puce. »

Le rapport poursuit en indiquant que l’Apple VR inclura également la puce M1 d’Apple, la même que celle vue sur la gamme Mac et iPad Pro, tandis que le système d’exploitation sera iOS. Il n’y a eu aucune autre indication qu’Apple utiliserait iOS sur cet appareil, d’autant plus que dans le passé, on parlait du prétendu RealityOS d’Apple, un système d’exploitation ah hoc avec son propre App Store, ce qui semble la solution la plus plausible.

Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment déclaré que cet appareil VR serait équipé d’une puce plus rapide que le M1, ou du moins testé avec des puces plus puissantes. En bref, il semble clair que les informations de ce rapport devront être prises avec un grain de sel, car elles pourraient ne pas être tout à fait correctes.