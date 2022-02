Avant-Hier soir, un homme s’est barricadé dans un Apple Store d’Amsterdam et a retenu au moins une personne en otage. La situation a été résolue sans conséquences graves, comme l’a confirmé Apple plus tôt.

Apple affirme que tous les employés et clients vont bien et sont en sécurité « après cette expérience terrifiante ». Les enquêteurs enquêtent toujours sur l’incident.

« Nous tenons à remercier les forces de l’ordre locales pour leur travail exceptionnel et leurs enquêtes en cours. Nos équipes et nos clients ont agi rapidement et ont fait preuve d’une force et d’une détermination incroyables, et nous sommes reconnaissants du soutien et de l’assistance de chacun dans une situation aussi difficile. »

La déclaration intervient peu de temps après que la police néerlandaise a arrêté un homme qui a retenu au moins un otage dans un Apple Store à Amsterdam pendant plusieurs heures. Pendant les opérations, les résidents de la zone ont été invités à rester à l’intérieur et à l’écart du magasin.

Plusieurs heures après avoir fait irruption dans le magasin, le tireur s’est échappé et la police l’a arrêté peu après grâce à l’intervention d’une voiture. L’otage à l’intérieur de l’Apple Store est sain et sauf et n’a subi aucune blessure.

La police n’a pas encore découvert les raisons qui ont poussé l’homme à faire ce geste, mais d’après les premières informations il semble qu’il s’agissait d’un vol à main armée.