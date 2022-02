Une cour d’appel a décidé que le réalisateur de « The Truth About Emanuel » pouvait poursuivre son procès contre Apple et le réalisateur M. Night Shyamalan.

Initialement déposée début 2020 par Francesca Gregorini, scénariste et réalisatrice de « The Truth About Emanuel », la plainte prétend que la série « Servant » d’Apple TV+ a non seulement volé l’intrigue du film, mais a également copié les choix de production et cinématographiques.

Arrivé en salles en 2013, The Truth About Emanuel avec Kaya Scoddelario et Jessica Biel met en vedette une baby-sitter de 17 ans qui s’occupe d’un enfant qui s’avère être une poupée. Cette poupée a été créée pour remplacer un bébé récemment décédé. L’incipit est similaire à celui de Servant, mais en première instance, les juges ont donné raison à Apple et ont déclaré qu’on ne pouvait pas parler de plagiat.

« En résumé, les prétendues similitudes entre les œuvres pâlissent par rapport aux différences d’intrigue, de thèmes, de dialogue, d’ambiance, de décor, de rythme, de personnages et de séquence d’événements, et la Cour conclut que les œuvres en question ne sont pas substantiellement similaires en droit. »

Cependant, hier, une cour d’appel a statué en faveur de Gregorini. Les juges disent que la décision précédente est « inappropriée », car de nombreuses autres personnes peuvent différer sur la question de la similitude substantielle entre les deux œuvres.

Le réalisateur Gregorini demande des dommages-intérêts non spécifiés, les bénéfices qu’Apple a tirés de l’émission et une injonction pour empêcher la distribution de « Servant ».