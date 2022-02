Les Reels d’Instagram, introduits il y a quelques mois pour concurrencer le succès fulgurant de TikTok, sont désormais également visibles sur Facebook pour iOS.

Meta, le propriétaire de Facebook, rend cette fonctionnalité largement visible sur son application pour pousser clairement les utilisateurs à utiliser Reels. Il sera ainsi également possible sur Facebook de créer des Reels de 60 secondes et aussi des Remixes, une fonction qui permet de créer de nouvelles courtes vidéos à partir de celles existantes et les partagées publiquement sur Facebook par les autres utilisateurs de la plateforme.

« Reels est déjà notre format de contenu qui connaît la croissance la plus rapide et aujourd’hui, nous le mettons à la disposition de tous sur Facebook dans le monde. Nous voulons que Reels soit le meilleur endroit pour que les créateurs se connectent à leur communauté et gagnent leur vie, c’est pourquoi nous déployons également de nouveaux outils de monétisation. Plus de détails dans les commentaires. »

La société lance plusieurs outils pour permettre la monétisation, un choix visant clairement à inciter les créateurs à créer du contenu pour la plateforme vidéo de Mark Zuckerberg. Utilisez-vous les Reels ? Faites-le nous savoir dans les commentaires

Facebook pour iOS – Gratuit