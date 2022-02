Instagram a supprimé sans préavis la possibilité de limiter l’utilisation quotidienne de l’application à moins de 30 minutes.

En 2018, Instagram a introduit une série d’options dans l’application pour définir une limite de temps quotidienne, avec un rappel reçu lorsque cette limite est atteinte. La fonctionnalité est conçue pour ceux qui souhaitent réduire leur utilisation des médias sociaux et, jusqu’à présent, elle vous permettait également de sélectionner des minuteries de cinq ou dix minutes par jour. Tel que rapporté par TechCrunch, avec la dernière mise à jour, Instagram a désormais supprimé ces options, permettant à l’utilisateur de définir comme limite minimale uniquement celle de 30 minutes d’utilisation.

Après la mise à jour de l’application, un onglet « Définir une limite de temps quotidienne » s’affiche qui permet aux utilisateurs de choisir la durée, avec une nouvelle limite minimale fixée à 30 minutes. La carte est réglée par défaut sur 3 heures. De plus, un popup prévient que la valeur de 10 minutes « n’est plus supportée », puisque désormais les seules options disponibles sont celles de 30 minutes, 45 minutes, une heure, deux heures et trois heures.

Le changement intervient quelques mois seulement après l’introduction sur Instagram de la fonction « Take a break » qui permet aux utilisateurs de recevoir des rappels périodiques s’ils utilisent l’application depuis trop longtemps.