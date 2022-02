Luxshare Precision Industry prévoit de lever environ 2 milliards de dollars pour financer de nouveaux projets, tels que des lignes de production d’appareils portables et de véhicules électriques intelligents.

Le fournisseur Apple prévoit d’émettre jusqu’à 2,1 milliards d’actions pour jusqu’à 35 investisseurs à un prix qui sera révélé ultérieurement. Avec l’émission d’actions, Luxshare vise à lever jusqu’à 13,5 milliards de yuans.

Cette décision de Luxshare permettra d’améliorer sa capacité de production dans « des applications telles que l’électronique grand public et les véhicules intelligents ». Les projets comprennent de nouvelles lignes de production pour les appareils portables intelligents, les composants de terminaux mobiles et les systèmes de connexion haute tension pour les véhicules.

Luxshare est un important partenaire de la chaîne d’approvisionnement d’Apple basé en Chine, connu pour la fabrication d’AirPods. Ces dernières années, Luxshare a également commencé à obtenir plusieurs commandes pour la production d’iPhone auprès d’Apple et construit une nouvelle « méga-usine » pour défier ses rivaux chinois établis tels que Foxconn et Pegatron. De plus, début février, certains rapports indiquaient également que Luxshare avait l’intention de se développer sur le marché des véhicules électriques afin d’être prêt au moment où Apple commencera la production de son « Apple Car« .