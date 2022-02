Les deux premiers épisodes de la série Severance sont disponibles dès aujourd’hui pour tous les abonnés Apple TV+.

Severance

La nouvelle série thrillers mettant en vedette Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro et Christopher Walken, est réalisée et produite par Ben Stiller. Elle raconte l’histoire de Mark Scout, un homme dont la vie change totalement après avoir subi une procédure qui sépare son travail de ses souvenirs personnels.

Mark Scout (Adam Scott) dirige une équipe chez Lumon Industries, dont les employés ont subi une procédure qui divise chirurgicalement leurs souvenirs entre le travail et la vie personnelle. Cette expérience audacieuse de « l’équilibre travail-vie » est remise en question lorsque Mark se retrouve au centre d’un mystère qui le forcera à se confronter à la vraie nature de son travail et de lui-même.

La série est écrite et créée par Dan Erickson. Mark Friedman, Chris Black, John Cameron et Andrew Colville sont les producteurs exécutifs avec Erickson. Ben Stiller, Nicky Weinstock et Jackie Cohn sont les producteurs exécutifs de Red Hour Productions, tandis que Patricia Arquette et Adam Scott sont les producteurs.

Un nouvel épisode sera proposé chaque vendredi.

Lincoln’s Dilemma

De plus, Lincoln’s Dilemma, une nouvelle série documentaire qui explore le parcours de Lincoln pour mettre fin à l’esclavage, est également disponible sur Apple TV+ aujourd’hui. Les quatre parties de ce documentaire sont toutes disponibles dès maintenant.

La nouvelle série, narrée par Jeffrey Wright, raconte l’histoire du « voyage complexe d’Abraham Lincoln pour mettre fin à l’esclavage ». La série présente les voix de Bill Camp dans le rôle d’Abraham Lincoln et de Leslie Odom Jr. dans le rôle de Frederick Douglass.