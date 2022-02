Apple a décidé de célébrer le 75e anniversaire de la NBA avec une paire de Powerbeats Pro en édition spéciale.

Conçus en collaboration avec la marque canadienne Better, ces Powerbeats Pro sont dotés d’écouteurs rouges et bleus avec un logo NBA sur le côté. Les écouteurs NBA x Better Powerbeats Pro ont été annoncés aujourd’hui par Beats et célèbrent le 75e anniversaire de la naissance de la NBA. Le design est un mélange d’innovation et de nostalgie, avec les couleurs typiques de la NBA pour être les maîtres et une base crème.

Bien qu’ils aient atteint leur troisième année, les Powerbeats Pro sont toujours très populaires dans le monde. L’édition spéciale NBA sera disponible à partir du 19 février aux États-Unis, au prix de 249 dollars. Nous ne savons pas si ce modèle arrivera également en France.