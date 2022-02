L’iPhone 14 Pro pourrait intégrer 8 Go de mémoire vive, soit la mémoire la plus élevée jamais proposée sur un smartphone Apple.

Selon certaines sources asiatiques, les fournisseurs d’Apple ont confirmé que l’iPhone 14 Pro serait équipé de 8 Go de RAM. Cela signifie que les modèles Pro et Pro Max qui sortiront en septembre auront peut-être plus de RAM que tous les smartphones jamais fabriqués par Apple, tandis que les iPhone 14 et iPhone 14 mini devraient faire un pas en avant et passer de 4 à 6 Go de RAM.

Avec ce choix, Apple s’alignerait sur le Galaxy de Samsung qui propose déjà 8 Go de mémoire vive depuis le modèle S10 de 2019. Malgré cette différence, l’iPhone 13 offre déjà aujourd’hui de meilleures performances que le dernier Galaxy S22.

