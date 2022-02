Apple travaille d’arrache-pied pour apporter de plus en plus de contenus sur TV+, comme en témoignent les arrivées à venir de « Sunny », « Presumed Innocent » de J.J. Abrams et « Mrs. American Pie ».

Sunny

Sunny est une comédie noire avec Rashida Jones. L’histoire suit la protagoniste Suzie, une Américaine qui vit à Kyoto, au Japon, après la perte de son mari et de son enfant dans un mystérieux accident d’avion. Suite à cet incident, la femme reçoit en cadeau un robot domestique nommé Sunny fabriqué par la société d’électronique où travaillait son mari.

Une amitié inattendue entre Suzie et Sunny amène les deux à découvrir ce qui est arrivé à la famille de la femme et à révéler un monde dont Suzie ignorait l’existence.

Apple décrit « Sunny » comme « sombrement comique ». La série est produite par A24 et créée par Kate Robbins (« The Affair »). Les épisodes individuels dureront trente minutes, mais pour le moment, nous ne savons pas quand Sunny arrivera sur TV+.

Presumed Innocent

Basé sur le roman du même nom de Scott Turow, « Presumed Innocent » est une série de thrillers écrite et produite par David E. Kelley, J.J. Abrams et Dustin Thomason.

La série raconte l’histoire d’un horrible meurtre qui choque le bureau du procureur de Chicago lorsque l’un d’eux est soupçonné du crime. La mini-série d’une saison sera racontée en huit épisodes.

Kelley adapte le roman pour l’écran et sera également producteur exécutif et showrunner via ses productions David E. Kelley. JJ Abrams et Ben Stephenson seront les producteurs exécutifs via Bad Robot. La série sera produite en collaboration avec Warner Bros. Television.

Le tournage devrait commencer dans les prochains mois, mais il n’y a actuellement aucune information sur la date de lancement.

Mrs. American Pie

Apple TV+ a acquis les droits du « Mrs. American Pie », une comédie de 10 épisodes mettant en vedette Kristen Wiig.

L’histoire suit les aventures de Maxine Simmons, une femme qui tente de franchir la frontière entre les nantis et les nantis et de s’assurer une place dans la haute société de Palm Beach dans les années 1970. Au cours de son histoire, Maxine se demandera à plusieurs reprises : « Comment s’asseoir à la table qui compte et qu’allez-vous sacrifier pour y arriver ? »

La série est basée sur le roman « Mr. et Mrs. American Pie » de Juliet McDaniel, finaliste des INDIES Book of the Year Awards, et sera écrit par Laura Dern (« Little Big Lies »). Kristen Wiig jouera le personnage principal Maxine.