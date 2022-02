L’App Store continue d’héberger de nouveaux jeux PC, avec une nouvelle petite perle, véritable hommage aux aventures point and click du passé, qui n’est autre que Encodya.

De Monkey Island à Broken Sword, le titre se prête inévitablement à toutes sortes de comparaisons avec les aventures graphiques historiques du passé. Cependant, Encodya conserve les traits typiques du titre moderne, brillant ainsi également de sa propre lumière.

Dans Neo Berlin 2062, nous retrouverons Tina, une orpheline de neuf ans qui vit avec son gros robot gardien maladroit nommé SAM-53. Tina est une petite fille de la jungle urbaine qui a appris à vivre seule, en cherchant dans les poubelles de la ville et en vivant des déchets. Un jour, la petite fille décide de suivre une importante mission transmise par son père : terminer son plan pour sauver le monde de la grisaille ! Tina et SAM se lancent ainsi dans une aventure incroyable à travers différentes réalités pleines de créatures robotiques bizarres et d’êtres humains grotesques. Le jeu raconte une histoire délicieuse à travers des énigmes et des dialogues passionnants, alors que vous découvrirez un monde Cyberpunk composé de plus de 100 lieux différents.

Le titre est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch exécutant iOS 11 ou version ultérieure. Le prix du téléchargement est de 9,99 euros. Si vous êtes familier avec la langue anglaise, nous vous suggérons tout de même de donner une chance à ce titre.

Encodya – 9,99 euros