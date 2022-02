Après la Chine, Apple parvient également à conquérir le marché des smartphones en Inde après des années de difficultés.

Les iPhone ont connu le trimestre le plus solide jamais enregistré en Inde, Apple ayant expédié environ 2,3 millions d’unités au cours des trois derniers mois de 2021. L’augmentation de 34% d’une année sur l’autre nous indique qu’Apple progresse enfin en Inde, qui est l’un des plus grands marchés de smartphones au monde, mais aussi l’un des plus difficiles pour ceux qui vendent des appareils haut de gamme.

Malgré ces chiffres, les ventes d’iPhone sont toujours à la traîne par rapport aux rivaux d’Android. Samsung a expédié environ 7,2 millions d’unités, tandis que Xiaomi a expédié 9,3 millions d’appareils. La part de marché d’Apple reste également stable à 5% en Inde, malgré l’augmentation des ventes.

Cependant, les revenus d’Apple au quatrième trimestre ont éclipsé la concurrence précisément en raison du prix moyen plus élevé des iPhone. La firme de Cupertino a déclaré 2,09 milliards de dollars de revenus provenant des ventes d’iPhone en Inde, supérieurs aux 2 milliards de dollars de revenus de Samsung.

« Cela change la donne pour Apple en Inde », a déclaré Neil Shah, responsable de la recherche chez Counterpoint. « Les Indiens étaient prêts à dépenser de l’argent pour des téléphones haut de gamme pendant la pandémie parce que la vie de chacun tournait autour de leurs appareils et qu’il n’y avait rien d’autre à dépenser ».

Apple a du mal à s’implanter sur le marché indien en pleine croissance depuis des années, principalement en raison de ses prix et du manque de magasins de détail. L’entreprise a travaillé dur pour obtenir des remboursements d’impôts du gouvernement, également grâce à d’importants investissements pour démarrer la production d’iPhone dans le pays. Tout cela porte désormais ses fruits.