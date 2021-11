Apple est à nouveau le fabricant de smartphones à avoir vendu le plus d’unités en Chine, six ans après la dernière fois.

Selon les dernières données de Counterpoint Research, grâce à l’iPhone 13, les ventes d’Apple en Chine ont augmenté de 46% sur une base mensuelle, dépassant de loin tous ses concurrents. En comparaison, le marché chinois des smartphones n’a progressé que de 2% en octobre.

Commentant cette découverte, le directeur de recherche Tarun Pathak a déclaré :

« Depuis le déclin de Huawei, la position de leader de la Chine a souvent changé. OPPO est devenu n°1 en janvier 2021 tandis que vivo a culminé à n°1 en mars 2021. La dynamique du marché a changé en octobre, Apple devenant le nouvel OEM n°1 pour la première fois depuis décembre 2015. Cette réalisation a été motivée par le succès de l’iPhone. 13, qui a été lancée en Chine à des prix inférieurs à ceux de l’iPhone 12.

Apple, avec son fort capital marque, tire le meilleur parti de l’absence de Huawei dans le segment premium. Apple aurait pu gagner plus d’argent s’il n’y avait pas eu de pénurie de puces, en particulier les versions Pro. Cependant, Apple gère mieux sa chaîne d’approvisionnement que les autres OEM. »

La pénurie de composants entraîne des retards de 4 à 5 semaines dans les livraisons des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max en Chine, ralentissant ainsi les ventes. Dans l’ensemble, le marché chinois a connu une croissance lente tout au long de l’année et la croissance d’Apple est un signe très positif pour l’entreprise, indiquant que les utilisateurs en Chine cherchent à acheter plus d’appareils haut de gamme que jamais auparavant.

› Les iPhone 13 / 13 Pro, iPad 9 et iPad mini 6 sont officiellement en vente !