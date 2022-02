Apple a déposé un brevet dédié à un toit ouvrant de voiture innovant. Le toit ouvrant breveté d’Apple a un verre à opacité variable, de sorte que le conducteur pourrait ajuster la transparence à tout moment.

Le brevet explique également que le toit s’ouvre en séquence avec les vitres latérales, alors que les voitures actuelles dotées de technologies similaires ont un toit ouvrant fixe.

Sur l’Apple Car, il peut donc être possible de contrôler le degré souhaité de lumière extérieure pouvant traverser la vitre, sans avoir à ouvrir le toit. Probablement, toutes ces fonctions seraient gérées via CarPlay et Siri.

En fait, le brevet en question prouve une fois de plus qu’Apple travaille sur sa propre voiture, qui devrait sortir après 2025.