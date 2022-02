Le jeu « Harry Potter : Wizards Unite » qui a été très attendu et lancé en 2019, a été officiellement clôturé par Niantic.

En novembre, la même société derrière Pokémon Go a annoncé dans un article de blog que Harry Potter : Wizards Unite serait supprimé de l’App Store, de Google Play et du Galaxy Store le 6 décembre 2021, ce qui s’est réellement produit. En décembre, Niantic a désactivé la possibilité d’effectuer des achats intégrés et a déclaré qu’il ne rembourserait pas les joueurs « sauf si la loi l’exige autrement » et « les joueurs qui ont encore le jeu installé après cette date [31 janvier 2022] ils ne le feront plus pouvoir jouer ».

En effet, à compter d’aujourd’hui, le jeu a officiellement fermé ses portes, ce qui signifie qu’il n’est plus possible d’y jouer.

Harry Potter: Wizards Unite will officially close at 12:01 a.m. local time on Jan. 31, 2022. We sincerely thank all of our fans who have enjoyed the game. pic.twitter.com/WFvMlNcgpl

— Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) January 28, 2022