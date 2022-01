Apple s’est classée n°1 du classement annuel Brand Finance Global 500 pour la deuxième année consécutive. Cependant, Amazon gagne du terrain, tandis que TikTok est la marque qui connaît la croissance la plus rapide.

En 2021, Apple avait retrouvé le titre, Amazon et Google se positionnant respectivement aux deuxième et troisième places. Les trois sociétés ont conservé les mêmes positions dans le nouveau classement de cette année. Selon Brand Finance, la marque Apple vaut 355,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 35% par rapport à sa valorisation de 2021 et représente la valeur la plus élevée jamais enregistrée par l’entreprise.

« Apple bénéficie d’un niveau incroyable de fidélité à la marque, en grande partie grâce à sa réputation de qualité et d’innovation. Des décennies de travail acharné pour perfectionner la marque ont vu Apple devenir un phénomène culturel, lui permettant non seulement de rivaliser, mais aussi de prospérer sur un grand nombre de marchés. »

Brand Finance a placé TikTok au numéro 18 sur le graphique. C’est la première fois que la société de médias sociaux atteint le classement, grâce à une augmentation de 215% de la valeur de la marque, avec une valeur combinée de 59 milliards de dollars.

« La consommation des médias a augmenté pendant la pandémie de COVID-19, mais qui plus est, la façon dont nous les consommons a irrévocablement changé. La croissance rapide de TikTok en est la preuve : la marque a atteint son niveau actuel de renommée internationale en quelques années et ne montre aucun signe de ralentissement. »

Comme mentionné, Amazon s’est classé deuxième avec une valeur de marque déclarée de 350,3 milliards de dollars. Google, en revanche, ferme le podium avec une valeur de 263,4 milliards de dollars. Microsoft avec 184,2 milliards de dollars et Walmart avec 111,9 milliards de dollars complètent le top cinq.