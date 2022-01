Cela fait près de six mois que Spotify a promis d’apporter la prise en charge d’AirPlay 2 à son application iPhone et iPad, mais à ce jour, cette prise en charge continue de se cacher.

Début août, en réponse à un message sur le forum communautaire de Spotify indiquant que la société avait suspendu ses projets de prise en charge de la fonctionnalité, un porte-parole de la société a déclaré : « Spotify prendra en charge AirPlay 2 et nous travaillons pour que cela soit possible. »

C’était également la dernière fois que le service de streaming musical fournissait des mises à jour sur ses projets d’introduction de la prise en charge d’AirPlay 2. Apple a lancé le protocole AirPlay 2 en 2018, donc pas tout à fait récemment, introduisant plusieurs améliorations par rapport à la version originale d’AirPlay. Les principales nouvelles fonctionnalités incluent la prise en charge de l’audio multi-pièces, le contrôle vocal Siri et une mise en mémoire tampon améliorée. Apple n’empêche pas Spotify de prendre en charge AirPlay 2 et propose toute la documentation nécessaire sur son site Web dédié aux développeurs afin que la fonctionnalité puisse être implémentée dans n’importe quelle application.

Spotify ne prend pas non plus en charge nativement le HomePod ou le HomePod mini, bien qu’Apple ait ouvert les haut-parleurs à des services de musique tiers en 2020. Cela va à l’encontre de la plainte de Spotify de mars 2019 lorsqu’elle a déposé une plainte contre Apple auprès de la Commission européenne qui l’a accusé de bloquer Spotify sur les plates-formes telles que le HomePod et Siri.