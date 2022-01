WhatsApp, l’application de messagerie la plus connue et la plus utilisée appartenant à Meta, est mise à jour en introduisant enfin la prise en charge de l’une des nouvelles fonctionnalités les plus populaires d’iOS 15.

Avec la nouvelle mise à jour 22.2.75 vient enfin le support des notifications pour iOS 15. Il sera désormais possible de profiter du support du mode Full Immersion, qui permet de créer des profils utilisateurs et d’activer sélectivement les notifications. En ajoutant un contact à la liste des contacts autorisés, vous pouvez ainsi recevoir une notification de sa part avec le mode Full Immersion actif, en modifiant à la place les notifications des contacts non inclus dans la liste blanche. Il sera également possible de visualiser l’image de profil ou de groupe à côté des notifications.

Comme indiqué dans le journal des modifications, pendant l’enregistrement d’un message vocal, vous pouvez mettre en pause et reprendre l’enregistrement. Pour utiliser cette fonction, vous devez appuyer sur le bouton des messages vocaux et faire défiler vers le haut pour enregistrer sans maintenir la touche du microphone enfoncée. Un bouton sera désormais disponible pour mettre en pause puis reprendre l’enregistrement.

WhatsApp travaille également à la mise en œuvre d’arrière-plans personnalisés lors des appels vocaux et à l’activation de la vérification en deux étapes pour la version de bureau de l’application également.

Depuis quelques mois, l’entreprise semble résolument plus active en termes d’innovations logicielles. De nouveaux graphismes pour la visualisation des chats et bien plus encore sont aussi prévus pour bientôt. Quelles autres nouveautés attendez-vous avec impatience ?

