Apple vient tout juste de sortir la Release Candidate d’iOS 15.3 (iPadOS), macOS 12.2, watchOS 8.4 et tvOS 15.3.

Pour l’heure, cette RC est proposée seulement aux développeurs inscrits sur developer.apple.com. En termes de nouveautés, il ne faut pas s’attendre à une grosse mise à jour notamment pour iOS, iPadOS, watchOS 8.4 et tvOS 15.3. En revanche, il est possible qu’avec macOS 12.2 RC Apple ait apporté quelques corrections de bugs et autres améliorations qui rendra le système plus sécurisé. Cela reste à voir après les premiers retours.

Si vous repérez une ou plusieurs nouveautés notables dans des systèmes, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires.