FIFA Mobile a reçu aujourd’hui une nouvelle mise à jour qui réorganise complètement le titre, introduisant plusieurs améliorations au gameplay, à l’audio, aux graphismes et plus encore.

Le moteur de jeu FIFA Mobile a été entièrement repensé dans le but de rendre l’expérience de jeu visuelle encore plus fidèle. De plus, avec les smartphones haut de gamme, il sera possible de profiter de jouer à 60 fps. Grâce à l’ajout de quelques paramètres supplémentaires, il sera possible d’améliorer encore l’expérience de jeu et d’améliorer la compatibilité, permettant aux joueurs de profiter du jeu sur tous les appareils.

Du côté du gameplay, cependant, les joueurs peuvent facilement basculer entre quatre angles de caméra différents pendant un match. L’immersion a été considérablement augmentée, avec des angles de caméra plus réalistes pour les coups de pied de but, les coups francs, les corners, les pénalités et les célébrations. Les environnements ont été agrandis et améliorés, avec l’introduction de nouveaux stades et la possibilité de vérifier l’heure et les conditions météorologiques.

FIFA Mobile : les commentaires en direct arrivent !

Autre nouveauté très intéressante côté gameplay, l’arrivée du commentaire en direct d’un match. FIFA Mobile rassemble enfin des commentateurs légendaires du monde entier pour rendre les matchs plus immersifs. Les joueurs peuvent profiter de commentaires en anglais, espagnol, espagnol latino-américain, portugais brésilien, russe, italien, allemand, néerlandais, arabe, mandarin et japonais. Pour une ambiance encore plus authentique, les matchs seront ponctués de chants du public, d’annonces du speaker du stade et d’appels des joueurs lors des moments clés du match.

Le support back-end a également été amélioré, donnant aux joueurs plus de contrôle sur la gestion de l’équipe et sur les remplacements, les positions de jeu et les coups de pied arrêtés que l’équipe doit suivre. D’autres améliorations ont été apportées au mode « VS Attack » et à la barre d’endurance et aux mouvements de compétence, obligeant les joueurs à garder un œil sur tous les membres de leur équipe et à les utiliser de manière appropriée.

La nouvelle version de FIFA Mobile est disponible gratuitement sur l’App Store.