Apple informe les développeurs que toutes les actualités App Store Connect présentées ces derniers mois seront diffusées à tous d’ici la fin du mois.

Sur le site Web Apple Developer, la société a confirmé que tous les comptes de développeur seront automatiquement mis à jour avec les actualités de l’App Store Connect le 25 janvier 2022. Actuellement, ceux qui souhaitent tester la nouvelle expérience du portail doivent activer manuellement la fonction appropriée.

En particulier, les nouveautés concerneront l’expérience d’envoi d’applications, de mises à jour, d’événements in-app, de pages de produits personnalisées et de tests d’optimisation de page pour leur examen dans App Store Connect. Les développeurs pourront mettre à jour les informations de leur application (telles que les onglets et les événements intégrés à l’application), sans avoir à créer et à soumettre une nouvelle version de l’application, comme c’est actuellement le cas.

Voici les principales nouveautés :

Inclure plusieurs éléments dans une seule soumission.

Envoyez des événements in-app, des pages produit personnalisées et des tests d’optimisation de page produit sans avoir besoin d’une nouvelle version de l’application.

Gérez vos mailings et communiquez avec App Review sur la nouvelle page dédiée.

Modifiez les éléments de votre présentation.

Supprimez les éléments problématiques et continuez avec les éléments qui ont été acceptés par App Review.

Affichez l’historique de vos soumissions, y compris les messages d’examen de l’application.

Les développeurs qui ne veulent pas attendre le 25 janvier peuvent activer la nouvelle expérience directement sur leur profil dans App Store Connect.