Quand on voit le prix d’un iPhone, il est normal d’opter pour une coque de protection adéquat de sorte à ce qu’il résiste au temps ! Mais il n’est pas toujours très simple de trouver la bonne coque, surtout en fonction des activités quotidiennes de chacun. Encore aujourd’hui, l’iPhone 11 Pro reste un smartphone haut de gamme, et très couteux. Raison pour laquelle, il faut bien choisir sa coque iPhone 11 Pro pour éviter le pire, comme la casse de l’écran, ou même de la vitre arrière.

Comment choisir sa coque iPhone 11 Pro ?

D’un point de vue personnel, je regarde d’abord le ou les matériaux utilisés. Ensuite, le design de la coque de protection vient dans un second temps. Il faut qu’il soit agréable à regarder, mais il doit également répondre à mes attentes en termes de tenue en main. La prise en main est effectivement un élément ultra important, dans la mesure où comme beaucoup de personnes, j’utilise mon iPhone tout au long de la journée. Par exemple, je préfère de loin que la coque épouse parfaitement ma main, notamment avec des bords plus arrondis, plutôt qu’angulaires. De plus, j’ai tendance à choisir des coques rigides. Quant au prix, c’est la partie qui m’importe le moins, compte tenu du fait que je veux une coque qui tienne dans le temps, en plus d’être lavable.

Quelle est la finition idéale ?

Ci-dessus, je parlais de matériaux. La finition que je préfère, c’est l’anti-déparante ! La raison est toute simple, le toucher style « gomme » offre un maintien en main en plus d’être agréable, d’ajouter qu’il évite les chutes accidentelles, contrairement à une finition « glossy » ou encore métal. Ces deux dernières sont en effet plus à même de laisser l’iPhone glisser de la main, même si ces finitions sont aussi très jolies. Après, il appartient à tout à chacun de préférer telle ou telle finition, en fonction des attentes. Après, il s’agit d’une histoire de goût !

Faut-il payer cher pour une coque iPhone 11 Pro ?

Pour être franc, il n’est pas forcément nécessaire de dépenser des centaines d’euros pour avoir la coque parfaite pour votre iPhone 11 Pro. À partir de 15€, il existe des coques déjà très bien et très jolies, qui seront à même de garder votre smartphone en toute sécurité. Bien entendu, le prix peut être plus élevé, en fonction de la marque et des matériaux utilisés. Par exemple, les coques Apple sont plus chères en raison de la marque dans un premier temps, puis le design de certaines coques plus étudiées demandent des recherches plus avancées pour épouser parfaitement l’appareil, pour ne citer que ce paramètre, mais bien d’autres entre en compte.

Concrètement, chaque utilisateur a son style, et ses préférences. De fait, je vous ai partagé ma préférence dans cet article, mais il serait intéressant de partager la vôtre dans l’espace des commentaires.

Pour vous, quelle est la coque idéale ?