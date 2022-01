Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg est revenu sur le futur casque AR/VR d’Apple, dont le prix pourrait dépasser les 2 000 dollars.

Apple place généralement ses produits à des prix plus élevés que ses concurrents, afin de réaliser des marges qui l’ont aidée à devenir l’une des sociétés d’électronique grand public les plus rentables de tous les temps. Le futur appareil AR/VR ne fera pas non plus exception, mais la raison principale pour laquelle l’entreprise aurait décidé d’opter pour un prix supérieur à 2 000 dollars est due à certaines des technologies adoptées.

Gurman avait déjà souligné qu’Apple utiliserait probablement la puce M1 Pro ou quelque chose de similaire pour le nouveau casque AR/VR. Aujourd’hui, cependant, il explique quelque chose de plus à ce sujet.

« Je m’attends à deux processeurs à l’intérieur de l’appareil, dont un équivalent au M1 Pro du MacBook Pro. Combinez cela avec plusieurs écrans, y compris des panneaux 8K à ultra haute résolution, une option pour des lentilles de prescription interchangeables et une technologie audio avancée, les coûts s’additionnent. Et n’oubliez pas sept années de dépenses de développement interne qui doivent être récupérées. Ma conviction est que la puce à l’intérieur de cet appareil sera à égalité avec le M1 Pro, ce qui le rendra meilleur que le M1. La principale raison de ce choix n’est pas la vitesse du processeur, mais le besoin de graphiques plus avancés. Comme vous le savez peut-être, le M1 a un GPU à huit cœurs, tandis que le M1 Pro a un GPU à cœur graphique 14/16. »

Comme l’ont souligné Gurman et l’analyste Ming-Chi Kuo, il est très probable que l’appareil AR/VR d’Apple se concentre sur les jeux, le multimédia et la communication.

« Les jeux devraient être l’un des points focaux de l’appareil, d’autant plus qu’il aura plusieurs processeurs, un ventilateur, un écran ultra haute résolution et son propre App Store. Apple tentera de positionner l’appareil comme un « rêve » pour les développeurs de jeux. Vient ensuite l’utilisation des fichiers multimédias. Je m’attends à ce qu’Apple travaille avec des partenaires médiatiques pour créer du contenu pouvant être visionné en réalité virtuelle sur l’appareil. Enfin, les communications, peut-être une expérience VR pour FaceTime. »

Quel sera le nom de ce casque AR/VR d’Apple ?

Mark Gurman parie également sur ce que pourrait être le nom du futur appareil AR/VR d’Apple.

Apple Vision : C’est peut-être le nom le plus réaliste. Le nom « Vision » semble futuriste, ne fait référence à aucune technologie ou fonctionnalité particulière, a une atmosphère optimiste et ne contient le produit qu’en tant que nouveau support visuel.

: C’est peut-être le nom le plus réaliste. Le nom « Vision » semble futuriste, ne fait référence à aucune technologie ou fonctionnalité particulière, a une atmosphère optimiste et ne contient le produit qu’en tant que nouveau support visuel. Apple Reality : ce nom ferait certainement référence à la réalité virtuelle et augmentée, qui sont les technologies de base utilisées dans le casque. De plus, le nom pourrait fonctionner à la fois pour cet appareil et pour les futures lunettes AR autonomes qui arriveront d’ici la fin de cette décennie. La société peut appeler son premier casque « Apple Reality » et les lunettes « Apple Reality Glasses ».

: ce nom ferait certainement référence à la réalité virtuelle et augmentée, qui sont les technologies de base utilisées dans le casque. De plus, le nom pourrait fonctionner à la fois pour cet appareil et pour les futures lunettes AR autonomes qui arriveront d’ici la fin de cette décennie. La société peut appeler son premier casque « Apple Reality » et les lunettes « Apple Reality Glasses ». Apple Sight : Nom qui évoque la caméra de chat vidéo Apple iSight d’il y a 15 ans. Apple a abandonné l’utilisation du « i » dans les nouveaux produits, donc la seule possibilité peut être Apple Sight, bien que peu probable.

Et quel nom donneriez-vous à ce futur appareil Apple ?