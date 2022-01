Les abonnés d’Apple Arcade peuvent désormais mettre la main sur le nouveau jeu Crashlands+.

Crashlands+ est un RPG basé sur une histoire, où les joueurs doivent créer, rechercher et combattre pour trouver leur chemin à travers Crashlands. Ils joueront le rôle de Flux Dabes, un chauffeur de camion galactique dont la dernière expédition est détournée par une menace extraterrestre au menton étroit nommée Hewgodooko, le laissant bloqué sur une planète extraterrestre. Alors que les joueurs se démènent pour récupérer leurs packs, ils se retrouvent pris dans un plan déformé pour la domination du monde.

Les joueurs devront ensuite apprendre des recettes de formes de vie locales, trouver de nouveaux amis, découvrir d’anciens secrets et vaincre des tonnes d’ennemis et de boss. Tout en prenant soin de certains aspects de leur vie en construisant une maison et en apprenant à prospérer sur la planète Woanope.

Crashlands+ est disponible sur Apple Arcade.