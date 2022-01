Apple a publié les données de sortie d’iOS 15 pour la première fois depuis la sortie de la mise à jour majeure en septembre.

iOS 15 est installé sur 72% de tous les iPhone introduits au cours des quatre dernières années. 26% des appareils continuent d’utiliser iOS 14, tandis que 2% exécutent une ancienne version d’iOS. Si vous comptez également les iPhones sortis il y a plus de quatre ans, 63% exécutent iOS 15, 30% exécutent iOS 14 et 7% exécutent une ancienne version du système d’exploitation.

La diffusion de la dernière mise à jour majeure est plus faible sur l’iPad. 57% de tous les iPad introduits au cours des quatre dernières années utilisent iPadOS 15, tandis que 39% continuent d’utiliser iPadOS 14. 4% exécutent une ancienne version du système d’exploitation. En comptant tous les iPad, y compris ceux sortis il y a plus de quatre ans, 49% des appareils exécutent ‌iPadOS 15‌, 37% exécutent iPadOS 14 et 14% exécutent une ancienne version d’iPadOS.

Apple divise les données en deux groupes distincts car il existe encore des appareils en circulation qui ne peuvent pas exécuter iOS 15 ou iPadOS 15, et fausseraient donc les chiffres sur la diffusion des dernières mises à jour.

Quoi qu’il en soit, iOS 15 est à la traîne par rapport aux chiffres enregistrés par les versions précédentes. iOS 14, par exemple, a été installé sur 81% des iPhones sortis au cours des quatre dernières années en décembre 2020, marquant un taux de mise à jour beaucoup plus élevé un mois plus tôt qu’iOS 15. iOS 13, une autre mise à jour qui a vu une installation plus lente, c’était installés sur 77% des appareils à fin janvier 2020.

Rappelons qu’à partir de cette année, Apple permet aux utilisateurs de rester avec une ancienne version du système d’exploitation, tout en pouvant toujours recevoir des mises à jour de sécurité. Cette possibilité a probablement convaincu plusieurs utilisateurs de ne pas abandonner iOS 14, du moins pour l’instant.

Quelle version avez-vous ?