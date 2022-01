Selon un nouveau rapport, la pénurie de composants pour ordinateurs portables commence à s’estomper. Malgré cela, la forte demande voit les délais de livraison pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces actuellement autour de trois à quatre semaines.

TrendForce affirme que si la pénurie mondiale de puces continue d’affecter de nombreux appareils, les PC et les ordinateurs portables sont actuellement les moins touchés. Bien que l’augmentation de la production de puces ait été modeste, le premier trimestre de l’année connaît la baisse habituelle de la demande après Noël.

« En raison de la pandémie et de la transformation numérique de la vie quotidienne qui en résulte, il y a eu une pénurie majeure de capacité mondiale de fabrication de puces depuis près de deux ans et la pénurie a été particulièrement grave pour les nœuds 1Xnm ~ 180nm.

Bien que toutes les fonderies augmentent leurs dépenses afin d’augmenter leur capacité, l’expansion future n’atténue pas les problèmes d’approvisionnement actuels. En outre, la répartition inégale des ressources de la chaîne d’approvisionnement, qui a aggravé la pénurie de composants, n’a pas encore été définitivement atténuée. Les circonstances dans leur ensemble continueront d’affecter les expéditions d’appareils. Seule la catégorie PC devrait sortir indemne au premier trimestre 2022.

TrendForce indique qu’en raison de l’augmentation limitée de la capacité de production, la situation de l’offre du marché devrait être à peu près la même qu’au quatrième trimestre de 2021. Cependant, certains produits finaux sont entrés dans leur cycle traditionnel de contre-saison et le ralentissement devrait demander de l’élan. allégera la pression immédiate sur les OEM et les ODM en ce qui concerne le stockage de la chaîne d’approvisionnement. »

Apple est moins impactée que ses concurrents car les Mac Apple Silicon utilisent évidemment des puces propriétaires qui combinent CPU, GPU et mémoire unifiée. Il y a toujours une pénurie de composants génériques, comme les pilotes vidéo, mais les délais de livraison différents entre les machines M1 et M1 Pro/Max indiquent qu’Apple a une position où elle peut assembler suffisamment d’appareils. Actuellement, les MacBook Air et les MacBook Pro 13 pouces avec puces M1 sont disponibles en seulement 1/3 jours.