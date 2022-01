Apple a annoncé aujourd’hui Collections et Time to Run pour Apple Fitness+, ainsi que les suites étendues Time to Walk et Artist Spotlight.

Les collections sont des séries d’entraînements et de méditations de la bibliothèque Fitness+, offrant aux utilisateurs une nouvelle façon de rester motivé, de rester cohérent et de progresser dans leurs séances. Les collections Fitness+ incluent un plan suggéré pour aider les utilisateurs à faire des choix d’entraînement intentionnels sur une période de plusieurs jours ou semaines pour atteindre leurs objectifs.

Les six collections suivantes seront disponibles au lancement, offrant aux utilisateurs un ensemble d’objectifs à atteindre :

Défi de base de 30 jours

Améliorez votre posture avec le Pilates

Perfectionnez vos poses d’équilibre de yoga

Faites votre premier run

Renforcez votre dos, étirez vos hanches

Détendez-vous pour mieux dormir

En revanche, Time to Run est une nouvelle expérience audio, similaire à Time to Walk, conçue pour aider les utilisateurs à devenir de meilleurs coureurs. Chaque épisode de Time to Run se concentre sur un parcours de course populaire du monde réel dans un lieu célèbre ou emblématique.

Des instructeurs de Fitness+, dont Emily Fayette, Jamie-Ray Hartshorne, Sam Sanchez et Scott Carvin, ainsi que Cory Wharton-Malcolm, un nouvel entraîneur de course en équipe, donneront des conseils aux utilisateurs et montreront des photos pertinentes pendant qu’ils courent, accompagnés d’une musique énergisante. La liste de lecture Apple Music de chaque épisode a été organisée pour correspondre à l’intensité, à la position et au style d’entraînement de chaque course.

Time to Run sera lancé avec trois épisodes : Londres, avec Cory Wharton-Malcolm comme entraîneur ; Brooklyn, avec Emily Fayette, et Miami Beach, avec Sam Sanchez. Dans les semaines qui suivent, un nouvel épisode sortira tous les lundis.

Apple dit que Time to Run peut être expérimenté à l’intérieur ou à l’extérieur avec un tapis roulant. Pour les utilisateurs d’Apple Watch qui utilisent un fauteuil roulant, cependant, Time to Run devient Time to Run ou Push, offrant la possibilité de démarrer une course ou un entraînement « Outdoor Push Running Pace ».

Toutes ces nouveautés seront disponibles à partir du 10 janvier pour les abonnés Fitness+.