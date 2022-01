Petit bug avec iMessage. En effet, il semble que les notifications de lecture ne fonctionnent pas toujours comme prévu par l’utilisateur.

Dans les paramètres iOS, il est possible de gérer les notifications de lecture des messages reçus via iMessage. Bref, on peut faire savoir à son interlocuteur que le message a été lu, mais on peut aussi lui refuser cette autorisation. Comme l’a révélé MacWorld, il semble qu’un bug iOS 15 transmette les notifications de lecture au destinataire même lorsque l’option est désactivée.

Comme le précise l’équipe de MacWorld, qui prévient qu’ils n’ont pas réussi à reproduire le problème, il semble que le bug ne soit pas aussi répandu pour le moment. Un redémarrage semble résoudre temporairement le problème, mais une mise à jour iOS sera probablement nécessaire pour un correctif définitif.

Si vous rencontrez le problème, faites-le-nous savoir dans l’espace des commentaires. Espérons qu’Apple apportera un correctif prochainement.