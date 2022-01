Apple a partagé deux nouvelles vidéos dédiées à certaines fonctionnalités de l’Apple Watch et de l’iPhone.

La première vidéo dédiée à l’Apple Watch Series 7 s’intitule « 911 » et montre comment la smartwatch peut aider les gens à contacter les services d’urgence lors de situations d’urgence ou de danger. La vidéo nous montre comment trois personnes ont contacté le 911 à l’aide de l’Watch dans des situations compliquées, où il était très difficile voire impossible d’utiliser l’iPhone pour passer l’appel. Par exemple, Amanda a appelé à l’aide parce que sa voiture s’est renversée et commençait à se remplir d’eau.

La vidéo nous montre les appels téléphoniques originaux de ces trois personnes, toutes sauvées en quelques minutes par le sauvetage. « Ce ne sont que trois des nombreuses histoires incroyables de personnes qui ont reçu de l’aide après avoir utiliser leur Apple Watch », écrit Apple dans la description de la vidéo.

Apple souligne donc que la smartwatch peut aider à sauver des vies en cas d’urgence et à toutes les occasions où l’utilisateur n’a pas accès à son iPhone, car sur l’Apple Watch, il est possible de composer facilement le numéro de secours dans n’importe quel pays. Pour activer la fonction SOS d’urgence, maintenez simplement le bouton latéral de l’Apple Watch enfoncé jusqu’à ce que l’écran SOS s’affiche et continuez d’appuyer jusqu’à ce que le compte à rebours commence avec un son d’avertissement. Alternativement, vous pouvez également faire glisser le curseur SOS.

Évidemment, si vous n’avez pas d’Apple Watch Cellular, votre iPhone doit toujours être à proximité pour pouvoir passer l’appel.

La deuxième vidéo est dédiée à l’iPhone et à la compatibilité avec les eSIM afin d’utiliser deux numéros sur le même smartphone. Dans la vidéo dédiée au support client, Apple explique en détail comment utiliser la fonction Dual SIM sur les iPhone pris en charge. Les données cellulaires sont limitées à l’utilisation d’une ligne à la fois. Quelle que soit la ligne sélectionnée pour les données cellulaires, l’autre ligne sera utilisée pour les appels vocaux. Si vous souhaitez utiliser Internet pendant un appel, vous devez activer la fonction « Autoriser la commutation de données cellulaires » dans les paramètres de l’iPhone. Apple vous rappelle que vous pouvez également sélectionner une ligne favorite pour chaque contact en appuyant sur l’option dans l’onglet approprié du carnet d’adresses. Pour tous les autres contacts, l’iPhone utilisera par défaut la ligne par défaut pour passer cet appel unique.

Depuis l’iPhone XS 2018, il est possible d’utiliser une eSIM et une SIM physique, tandis qu’avec la gamme iPhone 13, il est également possible d’utiliser deux eSIM au lieu d’une SIM physique et d’une seule eSIM.