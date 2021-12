Les AirPods ont été un vrai succès pour Apple ces dernières années. Ce succès est aussi le résultat d’une gamme très variée, capable d’offrir la solution parfaite pour chaque utilisateur. Gary Geaves, vice-président de l’acoustique d’Apple, a parlé des AirPod dans une récente interview avec lui.

Chez What HiFi, le cadre a parlé des AirPods avec Eric Treski, membre de l’équipe Product Marketing. L’un des points focaux mis en évidence est la connectivité Bluetooth, très débattue comme un véritable goulot d’étranglement en termes de bande passante. Comme nous le savons tous, les produits audio de la gamme Apple ne sont pas en mesure de reproduire l’audio non compressé de la plus haute qualité via Bluetooth, le tout évidemment en raison de ses limites.

Geaves n’a pas ouvertement critiqué le bluetooth mais s’est exprimé ainsi sur la question liée à la bande passante :

« La technologie sans fil est essentielle pour la distribution de contenu audio. Nous devons nous efforcer de tirer le meilleur parti possible du Bluetooth, et il existe un certain nombre d’astuces utiles pour maximiser ou contourner certaines des limitations de Bluetooth. Mais il est juste de dire que nous aimerions plus de bande passante et… je m’arrête là. Nous aimerions plus de bande passante. »

Geaves a ensuite parlé du design des AirPods 3 :

« Nous avons commencé par regarder de très près les points forts des premiers AirPods et nous savons que beaucoup de gens aiment la forme ouverte, conçue pour reposer confortablement sur l’oreille. C’est ce que les gens aiment, mais cela crée des défis pour l’équipe audio. »

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview sur le site What HiFi.