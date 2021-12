Bien qu’Apple ait eu Foxconn comme principal partenaire d’assemblage de produits pendant des années, un nouveau rapport de The Information se penche sur le nouveau partenariat de l’entreprise avec les fabricants d’électronique chinois.

Le rapport explique qu’Apple a multiplié les collaborations avec des partenaires chinois, à la fois pour réduire les coûts et pour « gagner les faveurs de Pékin ». L’article précise que Foxconn, qui est basé à Taïwan, est sur le point d’être évincé comme principal fournisseur d’Apple par Luxshare, qui est basé en Chine :

« Luxshare a le potentiel de renverser Foxconn en tant que principal fournisseur d’Apple. La société chinoise dépasse déjà Foxconn en termes de capitalisation boursière, bien que Foxconn ait généré environ 105 milliards de dollars d’Apple en 2020, soit plus de 10 fois les revenus de Luxshare. Mais en termes de valorisation, Luxshare a également surpassé les principaux sous-traitants d’Apple comme Quanta Computer, Pegatron et Wistron, tous basés à Taïwan. Foxconn est de plus en plus préoccupé par l’ascension fulgurante de Luxshare, y compris sa marge bénéficiaire nette bien plus élevée, allant jusqu’à former un groupe de travail pour étudier la société rivale. »

Le rapport explique que la décision d’Apple de transférer davantage d’activités à des entreprises chinoises fait partie du prétendu accord de 275 milliards de dollars de Tim Cook avec le gouvernement chinois :

« En transférant davantage d’activités vers des entreprises chinoises, Tim Cook, l’architecte de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine, respecte son engagement avec Pékin d’étendre son industrie technologique nationale, ce qui aidera le pays à réduire sa dépendance vis-à-vis des entreprises dont le siège est situé en dehors du continent, dont Taïwan. Un an après la signature de l’accord économique avec la Chine, Luxshare est devenue la première entreprise chinoise à obtenir un contrat d’assemblage final pour un produit Apple important, les AirPods, mettant ainsi fin à la domination des entreprises taïwanaises. »

Les mesures d’Apple pourraient également gagner davantage de consommateurs chinois, qui ont parfois évité Apple au profit de marques locales comme Huawei basées uniquement sur des choix nationalistes.