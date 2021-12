Le succès d’une série télévisée se mesure également au nombre de vues et de téléchargements illégaux, comme le montrent les dernières données partagées par Tecnoblog et qui concernent également la série Apple TV+ Foundation.

Foundation était l’une des séries Apple TV+ les plus attendues de l’année, portant à l’écran l’un des romans de science-fiction les plus importants d’Isaac Asimov. Le succès de la série a été enregistré non seulement sur la plate-forme Apple, mais également sur les sites et plates-formes illégaux qui distribuaient des copies piratées des différents épisodes.

Foundation est en effet l’un des contenus les plus piratés du web en 2021, un « résultat » qu’Apple TV+ n’avait jamais atteint jusqu’à aujourd’hui. En première et deuxième place, on retrouve cependant Wandavision et Loki, tous deux disponibles sur Disney+.

Voici le classement du top 10 des séries les plus piratées de 2021 :

Wandavision (Disney+) Loki (Disney+) The Witcher (Netflix) The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) Hawkeye (Disney+) What if…? (Disney+) Foundation (Apple TV+) Rick et Morty (Netflix) Arcane (Netflix) La roue du temps (Amazon Prime Video)

Cependant, nous devons préciser que le classement est basé sur le nombre d’épisodes téléchargés et non sur l’ensemble de la série. Étant donné que Netflix publie généralement tous les épisodes en même temps, cela a fait que La Casa del Papel et Squid Game ne figuraient pas dans le classement, bien qu’ils aient été parmi les séries les plus populaires de l’année.

TorrentFreak note également que le nombre de personnes à la recherche de séries piratées est en augmentation alors que le marché du streaming devient de plus en plus fragmenté. Alors qu’il y a quelques années, la plupart des contenus étaient disponibles sur une seule plate-forme comme Netflix, de plus en plus d’entreprises proposent désormais leur propre plate-forme, ce qui rend difficile pour certains utilisateurs de se payer chaque service.