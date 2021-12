Avec le projet (Mac)OStalgia, le designer Michael Feeney a imaginé à quoi ressemblerait l’interface utilisateur de certaines des applications les plus populaires d’aujourd’hui sur un Mac de 1999.

Il y a 22 ans, Spotify et Slack n’étaient pas encore nés, mais Michael Feeney a réinventé ces applications et les a ramenées dans le temps jusqu’à Mac OS 9.

Pour créer (mac) OStalgia, le concepteur a d’abord examiné en détail l’environnement Mac OS 9 à l’aide de l’émulateur SheepShaver, puis a créé une bibliothèque de composants d’interface utilisateur à réutiliser dans son projet. À ce stade, il a sélectionné certaines des applications les plus populaires sur les Mac d’aujourd’hui comme Spotify, Slack, Zoom, Figma, TextEdit et Google Chrome, en les peaufinant graphiquement pour comprendre à quoi elles auraient ressemblé en 1999.

Voici ses mots :

« Même si les tendances en matière de conception et d’interface utilisateur ont radicalement changé au cours des 20 dernières années, les applications se comportent toujours de la même manière et se ressemblent (à part l’esthétique). Après tout, il est vraiment difficile de remplacer des comportements bien établis tels que le retour visuel au survol, le défilement pour plus de contenu, le double-clic pour démarrer l’application, etc.

Fondamentalement, parce que nos systèmes d’exploitation se comportent toujours de la même manière, l’interface utilisateur et l’UX de bon nombre de nos applications font de même. L’accessibilité est un domaine dans lequel l’interface et l’expérience utilisateur se sont considérablement améliorées dans le cadre des systèmes d’exploitation. L’arrivée (et l’amélioration) de la commande vocale complète, des lecteurs d’écran intégrés, du mode sombre, etc. ce sont certainement ce qui ressort le plus dans le passé. »

Mac OS 9 a été introduit le 23 octobre 1999 et offrait une prise en charge Internet prête à l’emploi avec Internet Explorer, un client de messagerie, la synthèse vocale et Sherlock 2.0, l’outil intégré qui permettait aux utilisateurs de rechercher leur ordinateur et le Web, ouvrant la voie à ce qui deviendra plus tard Spotlight dans macOS. Apple a arrêté le développement de Mac OS 9 en 2001, le remplaçant par Mac OS X.

Découvrez tout cela en vidéo :