Deux ans plus tard, Apple publie un nouveau brevet dédié à un iMac tout verre avec clavier et trackpad intégrés.

La conception de cet iMac est composée d’une seule feuille de verre, mais dans le nouveau brevet d’Apple, la société clarifie que certaines sections peuvent être peintes ou revêtues d’une autre manière.

« Le boîtier en verre pourrait être constitué de matériaux transparents, enduits, peints ou autrement traités pour produire un composant non transparent (par exemple opaque) ; dans de tels cas, le matériau peut toujours être qualifié de transparent, même si le matériau peut faire partie d’un composant opaque. Les composants translucides peuvent être formés en produisant une surface texturée ou dépolie sur un matériau autrement transparent (par exemple du verre clair). Des matériaux translucides, tels que des polymères translucides, des céramiques translucides ou similaires, peuvent également être utilisés. »

Trois choses ressortent du nouveau brevet. La première est que, bien que l’iMac soit composé d’une seule vitre, il peut exister un moyen de régler l’angle de l’écran. En pratique, la plaque de verre est configurée pour se déplacer par rapport à la structure de support, de manière à offrir des angles de vision différents.

La seconde est que, par rapport au brevet précédent, le clavier et le trackpad ne sont pas fixes mais peuvent être déplacés vers l’avant et positionnés librement. Enfin, l’écran peut se détacher du boîtier et offrir une autre expérience utilisateur via l’écran tactile.

Qu’est-ce que vous pensez de ce brevet ?