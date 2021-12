Pour la période de Noël, Shazam offre cinq mois d’Apple Music à certains utilisateurs.

Depuis qu’Apple a acquis Shazam en 2018, la société a souvent utilisé l’application pour promouvoir Music, en particulier pendant la période des fêtes. La nouvelle promotion offre aux nouveaux utilisateurs cinq mois d’Apple Music, tandis que les clients existants du service pourront obtenir un abonnement gratuit de deux mois.

Apple Music propose déjà une période d’essai gratuite de trois mois aux nouveaux utilisateurs, mais désormais, ceux qui n’ont jamais essayé le service de musique par abonnement peuvent l’essayer pendant cinq mois sans rien payer.

Pour bénéficier de l’offre spéciale, vous devez aller sur ce lien depuis votre téléphone. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de profiter de l’offre via la bannière Apple Music dans l’application Shazam pour iOS, disponible sur l’App Store, en vous connectant avec votre identifiant Apple et en confirmant votre abonnement avec cinq mois gratuits. Si vous êtes déjà abonné à Apple Music, il est possible d’obtenir deux mois d’abonnement gratuit en suivant les mêmes étapes ci-dessus.

L’offre est valable jusqu’au 31 janvier 2022.