Le chef de produit Apple Plans, David Dorn, et la responsable de la conception, Meg Frost, ont accordé une interview à CNN pour expliquer les fonctionnalités d’Apple Plans et les raisons pour lesquelles les utilisateurs devraient le préférer à d’autres applications similaires.

Selon les deux dirigeants, avec iOS 15, de nombreuses améliorations sont arrivées dans Apple Plans, ce qui en fait une meilleure application que les alternatives de Google et Waze. Pour David Dorn, il y a trois raisons principales pour lesquelles Apple Plans est le meilleur choix :

Apple investit massivement dans Plans pour l’améliorer

La confidentialité est essentielle et Apple ne suit pas votre position pour collecter des données lorsque vous utilisez Apple Plans

Plans fait partie de l’écosystème Apple et s’intègre bien aux autres appareils et services Apple.

Avec iOS 15, Apple a ajouté de nouveaux détails de ville en 3D dans certaines régions telles que Londres, New York, Los Angeles et la région de la baie de San Francisco. Il existe également des mises à jour de navigation qui ajoutent plus de détails à des échanges plus complexes. Frost a déclaré qu’Apple souhaitait rendre les cartes « plus sûres et plus agréables visuellement à naviguer ».

Quant aux repères 3D ajoutés dans la mise à jour, chacun d’eux est créé à la main. « Nous sélectionnons la quantité de détails que nous jugeons appropriée et créons un maillage 3D du point de repère du bâtiment lui-même. Et nous l’appliquons à la carte de base », a déclaré Frost lors de l’interview.