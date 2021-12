Une jeune fille sur TikTok ne sait pas ce qu’est cet appareil « vintage », à tel point qu’elle découvre un nouveau type d’utilisation pour l’iPod Shuffle.

Dans la vidéo, la jeune fille se demande à quoi sert ce vieil appareil qu’elle a trouvé dans la maison. Ne trouvant pas de réponse, elle pense à utiliser l’iPod Shuffle comme en tant que pince à cheveux.

such a cute accessory 🤪 #vintage #antique #oldelectronics #2000score #2000s

♬ Toxic – Britney Spears

Plus de deux millions de personnes ont vu Celeste Tice (@freckenbats sur TikTok) examiner cet iPod comme une découverte archéologique. Les plus jeunes ont peut-être partagé les doutes de la fille, mais probablement beaucoup d’entre nous se sentiront maintenant encore plus vieux. De plus, l’iPod Shuffle n’est même pas si vieux, puisqu’Apple n’a cessé de le vendre qu’en 2017.

Le fait est que ce modèle particulier est maintenant devenu une pince à cheveux. Jointe par divers médias, la jeune fille a expliqué qu’elle s’est souvenue plus tard qu’elle avait probablement utilisé cet iPod Shuffle lorsqu’elle était au collège.

Et vous, avez-vous encore d’anciens produits Apple ?