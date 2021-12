Combien d’entre vous aimeraient pouvoir contrôler rapidement leur maison intelligente via un widget pratique sur l’écran d’accueil ? Maintenant, tout cela est devenu réalité grâce à l’application Home Widget.

L’application Home Widget a été conçue exactement dans ce but, qui est de permettre d’interagir avec tout l’univers HomeKit directement depuis l’écran d’accueil de votre iPhone ou iPad via les nouveaux widgets iOS. Le fonctionnement de l’application est très simple, il suffit de l’ouvrir et de créer un panneau dans lequel vous pouvez ajouter des accessoires, des scènes ou des groupes d’accessoires dans l’application iOS Home. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est d’ajouter le widget d’application à l’écran principal de votre iPhone, à travers lequel vous pouvez facilement contrôler votre maison intelligente.

Les panneaux créés dans l’application sont extrêmement personnalisables, vous pouvez donc modifier les icônes, les noms, les couleurs d’arrière-plan des panneaux, ajouter de la transparence, des flous, jouer avec les paramètres et bien plus encore.

De plus, Home Widget est capable de maintenir l’état des accessoires, tout comme dans le Centre de contrôle iOS : si un accès est activé, le bouton sera lumineux, s’il est éteint, le bouton sera sombre.

Home Widget est disponible gratuitement sur l’App Store, mais certaines fonctionnalités nécessitent la version Premium disponible en achat in-app unique (8,99 €) ou, pour ceux qui la préfèrent, en abonnement annuel ou mensuel.