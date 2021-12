TF1 a obtenu un accès exclusif à l’Apple Park avec des interviews de certains cadres importants tels que Greg Joswiak.

Apple ouvre rarement ses portes aux journalistes, le reportage de TF1 est donc vraiment intéressant et mérite le détour. Même pendant la période pré-COVID, l’accès à Apple Park était limité aux seuls employés, car une zone spéciale à l’écart des bureaux principaux est réservée aux visiteurs. Le seul autre lieu accessible est le Steve Jobs Theater, où Apple organise ses keynotes.

La vidéo montre également des réunions d’employés, susceptibles de parler de la prochaine génération de produits, logiciels et services Apple. Évidemment, le service ne montre pas d’actualités exclusives (même si certains détails et différents visages ont été floutés), mais cela nous donne un aperçu de la façon dont ils travaillent à l’intérieur d’Apple Park.

Le journaliste de TF1 explique que de nombreuses portes de l’Apple Park étaient fermées pour empêcher les caméras de voir quoi que ce soit, et qu’il était suivi en permanence par les chefs d’entreprise. Greg Joswiak, vice-président du marketing d’Apple, a déclaré que lorsque Steve Jobs a conçu l’Apple Park, il voulait créer un bureau pour l’avenir.

« Lorsque Steve Jobs a conçu l’Apple Park, il voulait créer les bureaux du futur. Il voulait un endroit où les gens quittent le bureau, où ils se rencontrent par hasard, collaborent et échangent des idées, il voulait donc que ce soit un endroit pour flâner. »

Le service ajoute que les employés assistent à des réunions formelles tenues dans de grandes salles de conférence accessibles en se promenant autour de l’Apple Park, afin de promouvoir leur créativité.

Apple est en passe de devenir la première entreprise au monde à 3 000 milliards de dollars, et Joswiak a déclaré : « Nous sommes dans une position où si nous pouvons imaginer quelque chose, alors nous pouvons le créer. Nous pouvons le rendre réel. »

L’une des principales priorités d’Apple est la santé, et lors de sa visite à l’Apple Park, TF1 a eu l’occasion de s’entretenir avec le Dr Sumbul Desai, vice-président de la Santé d’Apple.

« Notre objectif est de fournir des données utiles aux utilisateurs et à leurs médecins également. Nous ne voulons pas remplacer cette relation médecin-patient, mais nous voulons l’améliorer. Ce qui est très important, c’est que les utilisateurs puissent choisir élément par élément quelles données autoriser et Apple ne reçoit et ne voit aucune de vos données. Elles restent à l’intérieur de l’appareil. »

TF1 s’est également entretenu avec Lisa Jackson sur les initiatives et les efforts de l’entreprise pour protéger l’environnement. L’Park lui-même est recouvert de panneaux solaires sur le toit, contribuant à réduire son empreinte carbone et sa consommation d’énergie. « C’est ce que nos clients attendent. Et pour nous, cela signifie être plus attentif aux matériaux que nous utilisons, en réutiliser certains et innover pour tenir compte de ce recyclage dans la conception de nos produits », a déclaré Jackson.

La vidéo du service est disponible ici.