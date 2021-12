Apple intensifierait ses efforts pour augmenter la production interne de composants iPhone.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple construit un nouveau bureau centré sur le développement de puces internes, dans le but de remplacer les puces actuellement fournies par Broadcom et Skyworks.

Apple et Broadcom ont conclu un accord de deux ans en janvier 2020. En vertu de cet accord, Broadcom a accepté de fournir à Apple des composants sans fil supplémentaires également grâce à la collaboration avec Skyworks. Ces derniers mois, cependant, il y a eu des rumeurs sur la volonté d’Apple de fabriquer des puces RF sans fil en interne, afin d’avoir de plus en plus de contrôle sur les iPhone.