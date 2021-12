Depuis quelques semaines, une nouvelle tendance se répand dans la personnalisation des iPhone et iPad, grâce à l’utilisation de la fonction Focus (Full Immersion) d’iOS 15 et des icônes personnalisées dans la barre d’état.

Focus est une évolution de Ne pas déranger et offre plus de flexibilité et de contrôle des notifications. La fonction Concentration filtre les notifications et les applications en fonction du contenu sur lequel l’utilisateur souhaite se concentrer. Pour ce faire, vous pouvez choisir de personnaliser la fonction Immersion totale ou opter pour les paramètres suggérés par l’appareil, qui grâce à l’intelligence sur l’appareil suggère quelles personnes et quelles applications peuvent continuer à envoyer des notifications.

L’une des principales caractéristiques de Focus est la possibilité de définir une icône spécifique pour identifier lorsqu’un mode particulier est activé.

Pour définir une icône personnalisée dans la barre d’état, vous devrez exécuter iOS 15 sur votre iPhone ou iPadOS 15 sur votre iPad. Il y a plus de 25 icônes parmi lesquelles choisir, y compris les plus amusantes comme un visage souriant, un symbole de feu, une ampoule et une empreinte de patte.

Voici comment les configurer sur votre iPhone ou iPad :

Allez dans l’app Réglages

Faites défiler vers le bas et cliquez sur Immersion totale

Cliquez sur le bouton + en haut à droite

Sélectionnez Personnaliser

Nommez votre objectif

Choisissez une icône parmi celles ci-dessous

Choisissez qui peut vous envoyer des notifications (vous pouvez sélectionner tous vos contacts si vous le souhaitez)

Activez toutes les applications qui peuvent vous afficher des notifications lorsque le mode est activé

Cliquez sur Terminer

Touchez le commutateur pour activer le mode Focus

À partir de maintenant, vous verrez l’icône personnalisée dans la barre d’état de votre iPhone ou iPad. L’icône disparaît temporairement lorsqu’iOS vous informe qu’une application utilise votre position actuelle, mais réapparaît peu de temps après.