Apple TV+ a annoncé que les deux premiers épisodes de la série thriller Suspicion arriveront le 4 février 2022 sur la plateforme de streaming.

Suspicion a un casting exceptionnel, qui comprend Uma Thurman, Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elkes Gabel, Elizabeth Henstridge, Tom Rhys-Harries et Angel Coulby, entre autres.

Le thriller est basé sur la populaire série israélienne « False Flag ». Le fils d’une femme d’affaires américaine (joué par Uma Thurman) est kidnappé dans un hôtel de New York et des soupçons sont rapidement levés concernant quatre personnes séjournant dans le même hôtel. Une chasse à l’homme du FBI s’ensuit alors que les quatre tentent de prouver leur innocence.

Avant Suspicion, les séries The Afterparty et The Tragedy of Macbeth arriveront également sur TV+.

Les deux premiers épisodes de la série seront donc disponibles sur Apple TV+ à partir du 4 février, tandis que les huit autres sortiront sur une base hebdomadaire.