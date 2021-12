À l’occasion du 10e anniversaire du programme Employee Giving, Apple a annoncé que près de 725 millions de dollars avaient été collectés pour 39 000 organisations différentes.

En plus de l’argent collecté grâce au programme Employee Giving, Apple affirme que 2 millions d’heures de travail bénévole des employés ont été accumulées en 10 ans. De plus, la société fait don de millions de dollars à d’autres organisations par le biais de programmes distincts.

« Aux États-Unis et dans le monde, Apple et ses employés trouvent de nouvelles façons de redonner quelque chose aux communautés qu’ils appellent leur chez-soi.

Cette année, le programme Employee Giving d’Apple célèbre son 10e anniversaire, ayant levé près de 725 millions de dollars pour 39 000 organisations dans le monde, avec plus de 120 millions de dollars distribués rien qu’en 2021. Les fonds collectés grâce au programme de dons des employés d’Apple incluent le travail de 68 000 employés qui ont enregistré près de 2 millions d’heures de bénévolat.

En plus des contributions fournies par le biais du programme Employee Giving, l’équipe d’investissement communautaire d’Apple fait don de millions de dollars chaque année à des organisations à but non lucratif du monde entier, notamment World Central Kitchen, The King Center et China Foundation for Poverty Alleviation.

Apple fait également don de millions de dollars chaque année dans le cadre de son programme de subventions aux collectivités locales, qui finance des organisations locales dans les communautés où vivent et travaillent les membres de l’équipe Apple. »

Lorsque les employés d’Apple donnent de leur temps dans le cadre du programme, l’entreprise verse une somme d’argent correspondante à l’organisation.

« Tom Sheppard est membre de l’équipe Apple Store de New York depuis 2009. Ses trois plus jeunes enfants ont tous fréquenté l’école publique 41 dans le Bronx et Sheppard a commencé à faire du bénévolat pour leur donner les mêmes opportunités que les élèves d’autres écoles. Sur une période de trois ans, il a offert un total de 1 000 heures de bénévolat. Rien que la première année, cela équivalait à un don de 10 000 $ d’Apple, par rapport au temps passé par Sheppard. »

Un autre programme financé par Apple aide à encourager la vaccination contre le COVID-19 dans les communautés vulnérables.

« À Austin, au Texas, les subventions du SLC soutiennent le travail de l’African American Youth Harvest Foundation (AAYHF), qui fournit des ressources communautaires aux jeunes et aux familles afro-américains et à faible revenu.

Cette année, le financement d’Apple est allé à la réponse COVID-19 de l’AAYHF, y compris un programme pour aider à augmenter les taux de vaccination en recrutant des lycéens pour faire du porte-à-porte dans leurs communautés. »

Avec ces données, Apple confirme son engagement envers les communautés locales et les organisations à but non lucratif du monde entier.