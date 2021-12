Rovio a annoncé qu’Angry Birds Journey sera lancé dans le monde au début de 2022. Le jeu est disponible en pré-inscription dans le monde entier depuis quelques heures maintenant.

Angry Birds Journey est un jeu de réflexion hors ligne. Comme pour les autres jeux de la série, vous devrez lancer des oiseaux à l’aide d’une fronde, faire exploser des blocs et faire tomber des cochons pour passer les différents niveaux. Le but est de sauver les plus petits et pour ce faire, vous devez résoudre les énigmes et le faire rapidement avant que les cochons ne les trouvent.

Le gameplay de la bande-annonce officielle montre que le nouveau titre comportera des mécanismes simples et des graphismes remaniés mais pas révolutionnés. Comme tout autre jeu Angry Birds, il est plein de couleurs, de personnages de dessins animés et d’une excellente musique de fond. Il y aura plus de 100 niveaux à terminer, ainsi que la collecte de pièces et de récompenses. Au fur et à mesure de votre progression, vous visiterez de nombreux endroits exotiques et révélerez l’histoire d’Egg Wonders.

The @AngryBirds‘ first slingshot game in seven years is coming soon to an Appstore near you! We’re excited to announce that the ultra-accessible bird-flinging game Angry Birds Journey is coming to app stores in early 2022!✨

Angry Birds Journey a déjà été lancé aux États-Unis, en Finlande, en Suède, au Danemark, au Canada et en Pologne. Rovio Entertainment a annoncé qu’il sortira dans le monde entier au début de 2022. Les utilisateurs d’iOS peuvent visiter le site officiel du jeu pour se préinscrire.